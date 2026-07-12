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Huasteco es puesto tras las rejas por violación

Por Redacción

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Huasteco es puesto tras las rejas por violación
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      Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Victoriano "N", señalado como probable responsable del delito de violación equiparada en concurso real con el delito de violación. El hecho ocurrió en el municipio de Matlapa, en la Huasteca Potosina.

      Tras la denuncia presentada ante esta institución, la víctima manifestó que en el mes de noviembre de 2024 y marzo de 2025, el ahora detenido la habría agredido sexualmente, consumándose el delito en ambos hechos.

      Una vez que la Fiscalía estatal logró que un Juez de Control otorgara el mandamiento judicial, este fue cumplimentado por los agentes investigadores en la localidad de Texquitote Primero, municipio de Matlapa.

      Finalmente, el imputado quedó interno en el Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale en espera de la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica.

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