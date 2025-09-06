logo pulso
Impacta camioneta contra muro

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta camioneta contra muro

Una camioneta tipo Jeep que circulaba por el Anillo Periférico Norte, quedó con daños materiales de consideración luego de chocar contra el muro en la cima del puente de la colonia La Virgen, por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

El hecho se suscitó antes de las siete de la mañana de este sábado, inicialmente el vehículo Jeep se desplazaba sobre el Periférico en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de Matehuala.

Fue en la cima del puente de la colonia La Virgen, en donde el conductor perdió el control el volante y de esta forma se impactó contra el muro de contención del lado izquierdo, quedando atravesada sobre la superficie de rodamiento obstruyendo parcialmente la circulación.

Por suerte no hubo lesionados en este percance y peritos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a tomar conocimiento, la camioneta sería trasladada a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales por el accidente vial.  

