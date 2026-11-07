Impactan automóvil y camioneta en el bulevar

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Sólo daños materiales se registraron en un choque lateral ocurrido en el bulevar Rocha Cordero, en el tramo del puente Industrias y el puente Arbolitos con dirección a la Fenapo, en donde impactaron un automóvil y una camioneta transportista de materiales para construcción.

El hecho tuvo lugar después de las once de la mañana de este viernes, donde un automóvil KIA y una camioneta RAM de transporte de materiales, se vieron involucrados .

En este caso el carro chocó de frente contra la camioneta y se llevó la peor parte ya que quedó destrozado de la parte frontal, sin que pudiera seguir rodando.

Por suerte no hubo daños materiales y tampoco personas lesionadas, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento del accidente, sin que se registraran personas lesionadas y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo reparatorio.

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