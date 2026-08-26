logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cumplen nueva orden de aprehensión contra dos reclusos

Investigan una agresión suscitada en el andador Chinchen-Itzá, en el que murió una persona

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Cumplen nueva orden de aprehensión contra dos reclusos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aprehenden ya en prisión a dos presuntos homicidas de la zona metropolitana, luego de que la Fiscalía General del Estado girara una orden de aprehensión más en su contra.

      Se trata de Óscar "N" y Ángel "N", considerados como objetivos prioritarios y señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ambos imputados habrían participado en una agresión suscitada en el andador Chichen-Itzá con disparos de arma de fuego en contra de una persona, quien perdió la vida como consecuencia de las lesiones ocasionadas.

      La Policía de Investigación identificó a Óscar "N" y Ángel "N" como objetivos prioritarios, al estar relacionados con este suceso, además de diversos hechos delictivos, por lo que fueron considerados como presuntos generadores de violencia en la ciudad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La orden de aprehensión fue cumplimentada por reclusión, debido a que ambos señalados ya se encuentran privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, La Pila, en la ciudad capital, por lo que la Fiscalía potosina buscará imputarles el delito de homicidio calificado ante la autoridad judicial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles
      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles

      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles

      SLP

      Redacción

      La GCE también aseguró artefactos conocidos como "ponchallantas" durante el operativo Huasteca Segura.

      Hallan narcolaboratorios y caen 11 en límites con Guanajuato
      Hallan narcolaboratorios y caen 11 en límites con Guanajuato

      Hallan "narcolaboratorios" y caen 11 en límites con Guanajuato

      SLP

      Redacción

      Las personas detenidas, son provenientes de Durango, Sonora y Sinaloa, señaló la SSPC

      Cae otro diablero de Abastos por presunta distribución de drogas
      Cae otro diablero de Abastos por presunta distribución de drogas

      Cae otro "diablero" de Abastos por presunta distribución de drogas

      SLP

      Redacción

      Se le aseguraron más de 60 dosis tras la detención en la calle Sexta Oriente

      Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional
      Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional

      Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional

      SLP

      Redacción

      Una camioneta Honda impactó a un Nissan Tsuru cuando este salía de una gasolinería para incorporarse a la calle María Griber