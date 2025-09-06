logo pulso
Incautan a “narcos” 65 dosis de drogas

Uno de ellos no tenía ni un día de haber salido de la cárcel por el mismo delito

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Incautan a “narcos” 65 dosis de drogas

En distintos operativos, agentes de la Guardia Civil Estatal decomisaron decenas de dosis de droga, derivando también en la detención de seis presuntos vinculados a la venta de estupefacientes, logrando así evitar que lleguen a la población juvenil.

El primer hecho tuvo lugar el fraccionamiento Villa María, al norte de la capital potosina, donde fue detenido Edgar “N” de 30 años de edad, quien no tenía ni un día de haber salido de la cárcel en donde estuvo a disposición de la Fiscalía también por delitos contra la salud.

Ahora el sujeto reincidió en el mismo delito y los agentes estatales lo sorprendieron en calles de la mencionada colonia en donde le aseguraron 16 dosis de cristal y seis bolsas con marihuana.

En el interior del estado, en el municipio de Real de Catorce, los efectivos de la GCE detuvieron a Martín “N” de 37 años, Perla “N” de 28 años, Michelle “N” de 23 años y Yéssica “N” de 30 años al asegurarles decenas de dosis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hombre y las mujeres fueron detectados cuando se desplazaban a bordo de un automóvil Nissan March en calles del municipio, como se conducían en forma sospechosa los revisaron y les encontraron doce dosis de “cristal”, doce de marihuana y dos de “crack”.

Por último, en el municipio de Cedral, Alan “N” de 31 años fue asegurado con once dosis de “crack”, once de “cristal” y seis de marihuana.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y finalmente fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud a fin de que se les resuelva su situación legal. 

