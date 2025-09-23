logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incautan carro con equipo táctico y cargadores

Se presume era utilizado para delinquir, cuenta con reporte de robo del 2023

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Incautan carro con equipo táctico y cargadores

SANTO DOMINGO.- Un automóvil con reporte de robo, fue encontrado por la Guardia Civil Estatal abandonado en el municipio de Santo Domingo con chelecos tácticos y cargadores, por lo que se estima que era utilizado por un grupo delictivo para generar violencia en la zona.

En operativos generales, en las últimas 24 horas la GCE logró la detención de 39 personas, vinculadas a la posible comisión de diferentes hechos constitutivos de delito.

En Santo Domingo, los elementos de la GCE realizaban recorridos cuando localizaron en despoblado un automóvil línea Polo, modelo 2005, que tenía reporte de robo del año 2023.

En el interior del carro había tres chalecos antibalas, dos cargadores para arma larga y ocho cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un total de 29 personas, fueron detenidas por probables delitos contra la salud, en tanto que cinco más por violencia familiar, tres por robo, uno por allanamiento y otro más señalado por abuso sexual.

Todo lo asegurado y los detenidos fueron remitidos ante la autoridad correspondiente a fin de que se continúen las diligencias legales y se les defina su situación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas
En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

SLP

Redacción

Se trató de doce hombres, 5 mujeres adultas, así como adolescentes e infantes

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart
Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

SLP

Redacción

Vándalo es arrestado con arma prohibida
Vándalo es arrestado con arma prohibida

Vándalo es arrestado con arma prohibida

SLP

Redacción

Incautan carro con equipo táctico y cargadores
Incautan carro con equipo táctico y cargadores

Incautan carro con equipo táctico y cargadores

SLP

Redacción

Se presume era utilizado para delinquir, cuenta con reporte de robo del 2023