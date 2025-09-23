Incautan carro con equipo táctico y cargadores

SANTO DOMINGO.- Un automóvil con reporte de robo, fue encontrado por la Guardia Civil Estatal abandonado en el municipio de Santo Domingo con chelecos tácticos y cargadores, por lo que se estima que era utilizado por un grupo delictivo para generar violencia en la zona.

En operativos generales, en las últimas 24 horas la GCE logró la detención de 39 personas, vinculadas a la posible comisión de diferentes hechos constitutivos de delito.

En Santo Domingo, los elementos de la GCE realizaban recorridos cuando localizaron en despoblado un automóvil línea Polo, modelo 2005, que tenía reporte de robo del año 2023.

En el interior del carro había tres chalecos antibalas, dos cargadores para arma larga y ocho cartuchos útiles.

Un total de 29 personas, fueron detenidas por probables delitos contra la salud, en tanto que cinco más por violencia familiar, tres por robo, uno por allanamiento y otro más señalado por abuso sexual.

Todo lo asegurado y los detenidos fueron remitidos ante la autoridad correspondiente a fin de que se continúen las diligencias legales y se les defina su situación.