Incendio consume camión de carga en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– Un incendio, cuyas causas aún no han sido determinadas, consumió por completo un camión de carga y provocó daños parciales a un vehículo compacto, además de afectar cableado de energía eléctrica y telefonía, la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió poco antes de las 4:00 horas sobre la calle Obregón, entre Manuel González y General Anaya, en la colonia Hidalgo. Las unidades se encontraban estacionadas: un camión con redilas, propiedad de un comerciante, y un automóvil compacto perteneciente a un familiar.

Vecinos del sector relataron que fueron despertados por fuertes estruendos y, al salir de sus domicilios, observaron el camión envuelto en llamas, con el fuego alcanzando cables aéreos y una lámpara de alumbrado público.

Ante el riesgo, el propietario y sus familiares lograron mover el automóvil que estaba frente al camión incendiado, el cual ya presentaba daños por la radiación del calor.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito. Tras casi una hora de labores, el fuego fue controlado, aunque el camión quedó totalmente calcinado.

La zona permaneció acordonada debido a cables tirados y se notificó a la Comisión Federal de Electricidad para realizar las reparaciones correspondientes y evitar nuevos riesgos.