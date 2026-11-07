Incendio consume tráiler, el chofer resulta ileso

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CIUDAD VALLES.- Una probable falla mecánica habría provocado el incendio de un tráiler en la carretera libre Valles-Tampico; las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

Este jueves, poco después de las 20:00 horas, el chofer de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con caja cerrada, circulaba del ejido El Abra hacia la cabecera municipal

Sin embargo, al llegar al kilómetro 5 de la carretera federal número 70, entre el acceso a la cementera de Valles y el Libramiento Oriente, comenzó a salir fuego del área del motor, por lo que tuvo que detenerse en medio de la vialidad.

El trailero descendió de inmediato e intentó apagar las llamas con agua que llevaba en la unidad; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues en cuestión de minutos el fuego se propagó rápidamente.

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Poco después arribaron los bomberos, así como elementos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron diversas maniobras hasta lograr controlar la emergencia.

El incendio consumió por completo la cabina y parte del remolque. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Este incidente ocasionó el cierre temporal del mencionado tramo carretero, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.