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Incendio consume tráiler, el chofer resulta ileso

Circulaba por la Valles-Tampico cuando empezó a salir fuego del motor

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Incendio consume tráiler, el chofer resulta ileso
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      CIUDAD VALLES.- Una probable falla mecánica habría provocado el incendio de un tráiler en la carretera libre Valles-Tampico; las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

      Este jueves, poco después de las 20:00 horas, el chofer de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con caja cerrada, circulaba del ejido El Abra hacia la cabecera municipal

      Sin embargo, al llegar al kilómetro 5 de la carretera federal número 70, entre el acceso a la cementera de Valles y el Libramiento Oriente, comenzó a salir fuego del área del motor, por lo que tuvo que detenerse en medio de la vialidad.

      El trailero descendió de inmediato e intentó apagar las llamas con agua que llevaba en la unidad; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues en cuestión de minutos el fuego se propagó rápidamente.

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      Poco después arribaron los bomberos, así como elementos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron diversas maniobras hasta lograr controlar la emergencia.

      El incendio consumió por completo la cabina y parte del remolque. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

      Este incidente ocasionó el cierre temporal del mencionado tramo carretero, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.

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