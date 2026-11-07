Incendio consume tráiler, el chofer resulta ileso
Circulaba por la Valles-Tampico cuando empezó a salir fuego del motor
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Una probable falla mecánica habría provocado el incendio de un tráiler en la carretera libre Valles-Tampico; las pérdidas materiales fueron cuantiosas.
Este jueves, poco después de las 20:00 horas, el chofer de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con caja cerrada, circulaba del ejido El Abra hacia la cabecera municipal
Sin embargo, al llegar al kilómetro 5 de la carretera federal número 70, entre el acceso a la cementera de Valles y el Libramiento Oriente, comenzó a salir fuego del área del motor, por lo que tuvo que detenerse en medio de la vialidad.
El trailero descendió de inmediato e intentó apagar las llamas con agua que llevaba en la unidad; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues en cuestión de minutos el fuego se propagó rápidamente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Poco después arribaron los bomberos, así como elementos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron diversas maniobras hasta lograr controlar la emergencia.
El incendio consumió por completo la cabina y parte del remolque. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.
Este incidente ocasionó el cierre temporal del mencionado tramo carretero, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Detienen a objetivo prioritario por robo de vehículos
Pulso Online
La GCE lo vincula con operaciones en varias entidades; le aseguró una camioneta robada en la capital potosina.
Despliegan vigilancia por San Luis-Juárez
Pulso Online
El operativo incluye control de accesos y atención de emergencias dentro y fuera del estadio.
Vuelca tráiler en Libramiento Oriente; no hay heridos
Redacción
La pesada unidad quedó sobre en el desnivel que divide ambos carriles