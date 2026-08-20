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Capturan a objetivo prioritario de Z.Centro

El pasado 6 de junio habría asesinado a una persona en la colonia Pavón

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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      Un sujeto señalado de homicidio en la colonia Pavón, y quien también es considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido en las últimas horas. 

      La autoridad investigadora informó sobre la detención de Andrés "N", señalado como probable responsable de un hecho en el que perdió la vida una persona el 6 de junio de 2026, dentro de la zona metropolitana.

      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron elementos que permitieron establecer la probable participación de dicha persona en estos hechos, por lo que se llevaron a cabo las acciones correspondientes para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra

      Andrés "N" es considerado un objetivo prioritario para la PDI, debido a que se encuentra relacionado con otros hechos delictivos que son investigados por la Fiscalía. 

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      Su detención, anticipó la FGE, permitirá continuar con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de estos casos y determinar su posible responsabilidad en cada uno de ellos

      Actualmente, el detenido se encuentra recluido y a disposición de la autoridad judicial correspondiente. 

      De acuerdo con la comunicación oficial, la Fiscalía General del Estado continuará con las acciones legales para buscar que sea vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado que se le imputa.

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