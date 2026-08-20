Por agredir a su pareja es apresado
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En atención a un reporte por violencia familiar, en una vivienda ubicada en la colonia Simón Díaz, oficiales capitalinos realizaron la detención de un hombre.
Los uniformados atendieron el reporte recibido a través del C4 Municipal y se desplazaron de inmediato a la vivienda donde se solicitaba el auxilio. En el lugar, se entrevistaron con una mujer que señaló a su pareja por haberla agredido verbal y físicamente.
La parte afectada, al temer por su integridad, permitió que los oficiales ingresaran a su casa para realizar la detención del presunto agresor, identificado como Jesús "N" de 28 años. Enseguida, procedieron con el traslado al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó la certificación médica correspondiente.
Finalmente, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se determinará la situación jurídica de la persona detenida.
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