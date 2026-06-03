Incendio acaba con remolque en la carretera ´57

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El remolque tipo caja de un tráiler fue consumido por completo al sufrir un aparatoso incendio cuando se encontraba sobre el acotamiento en la carretera ´57 a Matehuala, por suerte no hubo heridos ya que el chofer alcanzó a desprender el tractor y ponerse a salvo.

El hecho tuvo lugar al mediodía de este martes en que el trailer se encontraba detenido en el acotamiento de los carriles sur a norte, en el tramo de la comunidad de San Lorenzo y el entronque de Villa de Arista.

Al parecer, cuando circulaba por la carretera el conductor ya había detectado alguna falla, por lo que determinó detenerse y minutos después el remolque empezó a incendiarse sin que se pudiera hacer nada para evitarlo.

Rápidamente el operador, ayudado por algunos testigos, logró desprender el tactocamión y así lo alejó de la caja a fin de evitar que las llamas lo alcanzaran, incluso el mismo chofer pudo ponerse a salvo.

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El fuego envolvió rápidamente todo el remolque, que acabó totalmente quemado e iba cargado con bisagras para puertas y no iban a ser la excepción para los actos de rapiña, ya que muchos pobladores de comunidades cercanas e incluso otros automovilistas se llevaron las que pudieron.

El chofer de una pipa con agua que pasaba por el sitio se detuvo y con chorros intentaba apagar el fuego, que ya había hecho estragos en la unidad.

En el sitio se esperaba la llegada de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento del incidente y se realizaran las diligencias legales, incluso se esperaba que el caso no pasara a mayores ya que la compañía de seguros se haría cargo de los daños.

Por ahora se desconoce la causa de los daños aunque se estima que sería por sobrecalentamiento de las balas de los neumáticos, aunque eso lo determinaría la autoridad.