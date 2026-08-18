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Voraz incendio en el relleno sanitario

Bomberos y personal de otras dependencias combaten el fuego

Por Carmen Hernández

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Voraz incendio en el relleno sanitario
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      RIOVERDE.- Voraz incendio se registró en el relleno sanitario durante la mañana y a las 3 de la tarde ya se habían utilizado 43 mil litros de agua para sofocar el fuego pero aún no se lograba controlar.

      Fue a las 7 de la mañana cuando las enormes llamaradas alertaron a Horacio el administrador del tiradero de basura, quien de inmediato solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia, pues el fuego amenazaba con expandirse en el tiradero de basura.  

      Al lugar arribaron 7 elementos a bordo de las unidades M8 y M6 del cuerpo de bomberos. 

      Ante la intensidad de las llamas se presentaron elementos de los departamentos de Desarrollo Rural, Obras Públicas y de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde, a las 3 de la tarde, se habían aplicado más de 43mil litros de agua contra el fuego que no se lograba controlar.

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       Se está trabajando de manera coordinada, para controlar el incendio. 

      El consumo de agua ha sido considerable, se espera que en el transcurso de las próximas horas sea controlado el incendio, pues ya se han aplicado algunas medidas para que no avancen las llamas.

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