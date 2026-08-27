Incendio en recicladora
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En la cabecera municipal de Villa de Pozos, un incendio en una recicladora consumió la tarimas, chatarra, cartón y plástico que se encontraban almacenados dentro un predio, en el Callejón de los Tovares.
Dos horas después del reporte, Protección Civil Municipal informó que el siniestro había sido controlado en su totalidad. No se registraron heridos.
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