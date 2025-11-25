Knicks se llevan el derby de Nueva York

Nueva York.- El dominicano Karl Anthony Towns dominó este lunes con 37 puntos en el derbi de Nueva York ganado 113-100 por los Knicks contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, que siguen sin poder ganar en casa.

Towns selló un doble doble de 37 puntos y doce rebotes, con tres asistencias, un robo y dos tapones en 32.58 minutos en pista en la cómoda victoria de los Knicks.

El dominicano conectó catorce de sus veinte tiros de campo, metió tres triples de cuatro y firmó un perfecto seis de seis desde la línea de libres para los Knicks, que tienen un balance de 10-6.

El equipo de Mike Brown estuvo por arriba del 50 % de acierto en tiros de campo. Jalen Brunson metió 27 puntos y Mikal Bridges anotó 16, mientras que Josh Hart contribuyó con siete puntos, doce rebotes y siete asistencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los Knicks, que no pudieron contar con OG Anunoby, Mitchell Robinson ni Landry Shamet, Jordan Clarkson metió doce puntos saliendo del banquillo.

Llevan doce victorias consecutivas en los derbis neoyorquinos contra los Nets, cuya última victoria se remonta a un 122-115 de enero de 2023.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron su octavo partido de ocho en casa en esta temporada, en la que, a nivel general, solo ganaron tres de sus 17 encuentros.

Fue una actuación modesta para Brooklyn, que no pasó del 37 % en tiros de campo pese a la gran noche de Noah Clowney, quien selló 31 puntos y siete triples.

Towns metió once de sus 37 puntos en el tercer período, al que los Knicks llegaron con ventaja.