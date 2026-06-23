Intervienen en casos de violencia doméstica en SGS

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Derivado de dos reportes ciudadanos y de la atención a un altercado entre una pareja en la vía pública, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Alberto "N" y Carlos "N", por su probable participación en el delito de violencia familiar, al igual que Néstor "N", a quien además se le agregó delitos contra la salud. En La Lomita se realizó el arresto de Néstor "N", de 44 años, cuando fue detectado discutiendo con una mujer al exterior de un domicilio. Durante la intervención por alteración el orden público, la mujer señaló que el sujeto la habría agredido físicamente y temía por su seguridad y la de sus hijos, manifestando que deseaba proceder legalmente.

No obstante, durante la inspección de rutina, el señalado forcejeó con los oficiales , cayendo de sus pertenencias doce dosis de metanfetaminas. Por lo anterior, quedó detenido por violencia familiar y delitos contra la salud.

Más tarde, en dos intervenciones distintas originadas por reportes de presuntas agresiones en el interior de dos domicilios, en las colonias Genovevo Rivas Guillén Segunda Sección y La Virgen, oficiales detuvieron a Alberto "N", de 30 años, y Carlos "N", de 32 años. Ambos sujetos, fueron señalados por sus respectivas parejas de haberlas agredido físicamente y amenazarlas. Las víctimas permitieron el ingreso de los oficiales a su domicilio y manifestaron su deseo de proceder legalmente.

Todas estas personas quedaron en calidad de detenidas y posteriormente fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y disposición ante la autoridad investigadora.

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