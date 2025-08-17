logo pulso
Seguridad

Jóvenes vendían droga en colonia B. de Santiago

Detectados por policías estatales, que se encargaron de su detención

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
En la capital del estado, dos presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron operativos contra el narcomenudeo y abonar a la paz social.

   Los sospechosos se identificaron como Irving “N” de 22 años y Martín “N” de 26 años de edad, quienes fueron ubicados en las calles de Benito Juárez y Bosques Chapultepec, en la colonia Barrio de Santiago de la capital potosina, por donde se desplazaban de forma sospechosa y ello dio pie a que los policías los interceptaran.

   En la revisión que les practicaron pudieron asegurarles once dosis de cocaína, marihuana y cristal, respectivamente, dando un total de 33 dosis, las cuales presuntamente andaban vendiendo entre consumidores de la zona.

 A los dos jóvenes se les leyeron sus derechos como personas detenidas y posteriormente fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado en donde se les definirá su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de droga con aparentes fines de venta.

