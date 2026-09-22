Ladrón le arrebató a su víctima una cadena de oro

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Un asaltante que golpeó y amenazó a su víctima para quitarle una cadena de oro, fue capturado por agentes de la Policía Municipal en calles de la Zona Centro luego de que el afectado les pidió ayuda.

Fue en las calles de Ramón Adame y Alonso, donde los agentes municipales detectaron a un ciudadano que a simple vista presentaba lesiones, el cual manifestó que mientras caminaba por la calle 20 de Noviembre, un sujeto le golpeó para arrebatarle una cadena de oro y posteriormente lo amenazó con una pistola.

La parte afectada brindó las características del individuo, por lo que los agentes comenzaron la búsqueda en la zona y de esta manera lograron localizarlo aun en posesión del objeto robado.

Ante el señalamiento por el probable hecho constitutivo de delito, los oficiales realizaron la detención de Marco Antonio "N" de 19 años.

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Finalmente, el asegurado fue llevado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente presentado a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.