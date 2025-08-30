Ladrones son sorprendidos robando en tiendas

En operativos para el combate a la delincuencia, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una mujer, un menor y dos hombres por robo.

El primer reporte se atendió en un supermercado de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Cruz Colorada, donde tenían retenido a un hombre que intentó sustraer mercancía.

Agentes municipales entrevistaron al señalado de nombre Carlos “N” de 42 años, localizándole productos de higiene personal.

Por otro lado, oficiales femeninas se presentaron en un comercio que se encuentra sobre Avenida de Los Pinos, en la colonia Bugambilias, donde un vigilante señaló a una mujer que quiso llevarse productos de higiene, comestibles, herramienta y papelería, teniendo contacto con quien dijo llamarse Alma “N” de 42 años.

Por último, en el área de carga de un supermercado que se encuentra también en la carretera a Rioverde, en la colonia San Rafael, los policías acudieron a un auxilio, tenían detenidos a dos sujetos que intentaron robar tarimas en una camioneta.

Se trataba de Eleazar “N” de 15 años y Pedro “N” de 25, procediendo a su detención;

a todos se les leuyeron sus derechos y fueron trasladados a Barandilla Municipal para su remisión ante la Fiscalía.