Le dictan sentencia por abusar de una menor

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TAMPAMOLÓN.- Un hombre fue sentenciado a siete años de prisión, por haber atacado sexualmente a una menor de edad, en una comunidad de Tampamolón.

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo un fallo condenatorio de siete años y seis meses de prisión, además del pago de sanciones económicas en contra de Marcos "N", luego de acreditar su responsabilidad en el delito de violación agravada.

Las investigaciones se iniciaron de manera inmediata tras la recepción de una denuncia por hechos ocurridos en la localidad de Tzapuja, en Tampamolón Corona, donde el ahora sentenciado agredió sexualmente a una persona menor de edad.

La Delegación Quinta de la FGESLP integró la carpeta de investigación y, una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de la persona señalada.

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Durante el desarrollo del proceso penal, agentes del Ministerio Público presentaron datos de prueba suficientes para sustentar la acusación. Ante ello, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos y solicitó acogerse a un procedimiento abreviado.

En consecuencia, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de siete años y seis meses de prisión ordinaria. Además, impuso el pago de una sanción pecuniaria y el correspondiente a la reparación del daño en favor de la víctima.