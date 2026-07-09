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Le quiso ganar el paso al tren y fue arrastrado

El vehículo circulaba sobre la avenida Zaragoza cuando aceleró a la llegada del convoy

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Le quiso ganar el paso al tren y fue arrastrado
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      En la colonia la Constanza, en Soledad, una camioneta le quiso ganar el paso a un tren y aunque terminó siendo arrastrada unos metros, las personas a bordo del vehículo resultaron ilesas.

      Fue alrededor de las seis de la mañana cuando el auto circulaba sobre la avenida Zaragoza, con dirección a la carretera ´57, y al llegar a las vías Tampico el conductor aceleró para cruzar antes de la llegada del convoy, siendo impactado por la máquina.

      Tras la colisión, la camioneta fue arrastrada con los tripulantes adentro aproximadamente diez metros, para finalmente quedar en posición normal. La camioneta solamente resultó con daños en su parte frontal.

      Momentos después, al sitio llegaron las autoridades quienes tomaron conocimiento de los hechos y evaluaron a las personas a bordo de la camioneta, quienes pudieron salir por sí solas del vehículo.

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      Tras ser atendidos por las propias autoridades, se determinó que los tripulantes no presentaban ningún golpe de gravedad como para que al lugar arribaran socorristas para prestarles atención médica.

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