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Reubican a los ambulantes por obra de escuela

Se construirá barda perimetral que colapsó en la primaria: alcalde

Por Carmen Hernández

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Reubican a los ambulantes por obra de escuela
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      CÁRDENAS.- En la Escuela Primaria Benito Juárez inició la obra de barda perimetral, por lo que fueron reubicados los comerciantes ambulantes. 

      Hace más de un mes la barda de la Escuela Primaria colapsó, por lo que en esta semana inician los trabajos, es por ello que los puestos que estaban ubicados sobre la avenida de La Juventud tuvieron que ser reubicados a la esquina de la calle Obregón. 

      El presidente municipal Edgar Miguel Hernández Aguilar se reunió con los comerciantes a los que les informó que la reubicación será provisional, en lo que concluye la obra de la institución educativa. 

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