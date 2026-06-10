Iglesia realiza retiro de Sanación Interior

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MATEHUALA.- El movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, la Diócesis de Matehuala y el presbítero Carlos Eduardo Rodríguez realizaron el retiro de Sanación Interior, con el objetivo de ayudar a los asistentes a sanar las heridas de su corazón.

Este retiro se realizó para hombres y mujeres mayores de 15 años de edad en la Casa de Pastoral. La actividad se desarrolló bajo el lema: "Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré", y tuvo como finalidad de apoyar a las personas que sienten heridas emocionales que aún no han sanado, ayudándolas a encontrar la paz, el perdón, la liberación y el amor de Dios.

La idea de este tipo de retiros es brindar apoyo a las personas que atraviesan momentos difíciles, como la depresión y la ansiedad, problemas que actualmente afectan a un gran número de personas. Lamentablemente, algunas personas que padecen estas situaciones terminan tomando decisiones equivocadas que afectan gravemente sus vidas y las de sus familias.

Durante el retiro se realizaron diversas pláticas, talleres de convivencia y momentos de oración, con el propósito de acercar a jóvenes y adultos a Dios, y mostrarles que los problemas que enfrentan pueden tener solución. Asimismo, se les invitó a confiar en Dios, pedir su ayuda en los momentos difíciles y recordar que nunca están solos cuando caminan de la mano de la fe.

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Los organizadores destacaron la importancia de continuar promoviendo este tipo de actividades, ya que contribuyen al fortalecimiento espiritual y emocional de las personas, además de fomentar valores que ayudan a enfrentar las dificultades de la vida cotidiana.