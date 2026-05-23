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Localizan a dos menores en Soledad y en Valles

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Localizan a dos menores en Soledad y en Valles
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      Dos menores fueron localizados por la Fiscalía General del Estado, en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, de acuerdo con información de el propio órgano.

      En una primera intervención, Matías Nicolás, de un año, fue encontrado en Soledad. El bebé había sido visto por última vez el catorce de abril de este año, en el fraccionamiento El Marqués, de aquella demarcación.

      Por otra parte, en Ciudad Valles, Marlén Ortiz de 16 fue localizada por la FGE. La joven había sido vista por última vez el seis de mayo del presente año en la Alameda Municipal de Valles.

      Aunque ya fueron reunidos con sus respectivas familias, se desconoce el estado de salud de los menores localizados.

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