Los arrestan con bolsitas de marihuana
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En distintos hechos, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de tres personas que fueron encontradas en posesión de diversas dosis de mariguana, motivo por el que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.
El primer hecho se registró en las calles Hatita y Gema de la colonia Industrias, donde los oficiales detectaron a Raúl "N" de 27 años en posesión de una bolsa de plástico con un aproximado de 18 gramos de marihuana.
El segundo hecho se registró en patrullajes preventivos en la calle Fuente de la primavera en la colonia Balcones del Valle, donde los agentes municipales detectaron a un joven, identificado como César "N" de 31 años, en posesión de una bolsa con un aproximado de 11.5 gramos de marihuana.
El tercer hecho se registró en el Jardín Colón en el Centro Histórico, donde los agentes municipales adscritos al cuadrante centro localizaron a una joven, identificada como Sarahí "N" de 24 años, consumiendo sustancias ilícitas en vía pública y al momento de la revisión preventiva se le encontró en posesión de una bolsa de plástico con 7.5 gramos de marihuana.
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Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, los oficiales procedieron con la puesta a disposición de las personas detenidas ante la Fiscalía General del Estado, para que sea esta autoridad quien determine su situación legal.
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