Motociclista se estrella contra cercado de un domicilio frente al IPA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. Un motociclista resultó lesionado al estrellarse contra el cercado de un domicilio, en la colonia Plan de Ayala.

El percance ocurrió este domingo, poco después de las 3 de la madrugada, sobre la avenida Santa Rosa, a unos metros del cruce ferroviario, frente al Ingenio Plan de Ayala.

José María Martínez Reséndiz, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia La Estrella, circulaba en una motocicleta con dirección del fraccionamiento Praderas del Río hacia el ingenio.

Sin embargo, no redujo la velocidad en la curva situada antes de las vías, siguió de frente y sufrió el percance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y, debido a que tenía una herida considerable en la frente, fue trasladado al Hospital General.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Los familiares de José María se encargaron de resguardar la motocicleta.