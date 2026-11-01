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Mexicano desaparecido tras choque de trenes en España

La embajada de México en España brinda apoyo económico y consular a familiares afectados.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 10:38 a.m.
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Mexicano desaparecido tras choque de trenes en España
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      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hay un mexicano desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, España, el cual ha dejado decenas de fallecidos.


      En un comunicado, la Cancillería dio a conocer que la Embajada de México en España identificó a 12 personas mexicanas, de los cuales 11 sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta.

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      Sobre el connacional cuyo paradero aún no ha sido confirmado, la SRE garantizó que las autoridades españolas continúan con su búsqueda e identificación.
      Además, señaló que la Embajada de México en España mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.
      Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el encargado de la Sección Consular de la Embajada se trasladó a Toledo para seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario.
      Finalmente, destacó que la sede diplomática brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y que mantendrá activo el protocolo de protección consular.

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