GP México: ¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1?

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Kimi Antonelli cuenta las horas para correr el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, donde su coronación es prácticamente un hecho y donde también podría hacer historia dentro de la Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes tiene en la mira su primer campeonato mundial en la categoría y, en caso de sellarlo, se convertiría en el campeón más joven.

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A sus 20 años, 2 meses y 7 días, el nacido en Bolonia rompería la marca de Sebastian Vettel, quien en 2010 se coronó con 23 años y 134 días. Es decir, pondría fin a una marca con 16 años de antigüedad.Pese a haber cumplido con su parte en el Gran Premio de Estados Unidos al ganar la carrera, Antonelli no pudo celebrar su coronación en el Circuito de las Américas porque no se dio la combinación de resultados, pero ahora se abre la puerta a la inmortalidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Los dos grandes rivales del "joven maravilla" son su compañero George Russell y el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Ambos tienen mínimas opciones de arruinarle la fiesta al italiano.Con una ventaja de 123 puntos sobre Russell y 124 sobre Hamilton, solamente una tragedia evitaría que Kimi alcance su primer mundial de pilotos, pues necesita dos puntos para coronarse.Las matemáticas son simples. Un noveno puesto le basta al de Mercedes para firmar el campeonato, sin importar lo que hagan ambos pilotos británicos en la carrera del domingo, ya que su cuenta llegaría a 367 puntos.Incluso, podría terminar sin puntos y aun así ser campeón, siempre y cuando ni George ni Lewis terminen en lo más alto del podio. Si alguno de ellos gana, la coronación se pospondría a la siguiente fecha del campeonato.La fiesta para la coronación de Antonelli ya está lista, las botellas de tequila también y el italiano está ansioso por subirse a su monoplaza.