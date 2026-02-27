Motociclista queda lesionado tras percance en la libre Valles–Rioverde

CIUDAD VALLES.– Un motociclista habría resultado herido luego de sufrir un accidente sobre la carretera libre Valles–Rioverde.

El hecho fue reportado la noche del jueves al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre un hombre tirado a la altura del kilómetro 16 de la carretera federal 70, entre el paraje conocido como El Mirador y el acceso al ejido Los Otates.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, al arribar ya no localizaron al lesionado, únicamente la motocicleta a un costado de la vía.

De manera preliminar se presume que el conductor fue trasladado en un vehículo particular a una institución médica.

La unidad, una motocicleta Italika FT150 color gris, quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.