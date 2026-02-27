Motociclista queda lesionado tras percance en la libre Valles–Rioverde

logo pulso
Fue auxiliado por particulares antes de la llegada de paramédicos; Guardia Nacional aseguró la unidad

Por Huasteca Hoy

Febrero 27, 2026 07:35 a.m.
A
CIUDAD VALLES.– Un motociclista habría resultado herido luego de sufrir un accidente sobre la carretera libre Valles–Rioverde.

El hecho fue reportado la noche del jueves al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre un hombre tirado a la altura del kilómetro 16 de la carretera federal 70, entre el paraje conocido como El Mirador y el acceso al ejido Los Otates.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, al arribar ya no localizaron al lesionado, únicamente la motocicleta a un costado de la vía.

De manera preliminar se presume que el conductor fue trasladado en un vehículo particular a una institución médica.

La unidad, una motocicleta Italika FT150 color gris, quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

SLP

Huasteca Hoy

Fue auxiliado por particulares antes de la llegada de paramédicos; Guardia Nacional aseguró la unidad

