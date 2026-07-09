Muere en obra arrollado por un camión

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TAMUÍN.- Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de carga, sobre la avenida Pedro Antonio Santos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles a la altura de la colonia Las Brisas. La víctima se desempeñaba como cabo de obra y era originaria del municipio de Armadillo de los Infantes.

Presuntamente, el hombre intentó cruzar a pie una de las áreas donde se desarrollaban los trabajos, sin percatarse de que un camión materialista realizaba maniobras de reversa. El trabajador quedó en un punto ciego para el conductor y fue arrollado por la pesada unidad.

Sus compañeros solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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El área fue acordonada por las autoridades en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, que al llegar realizó el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.