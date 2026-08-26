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Seguridad

Policía pierde la vida tras chocar

El agente perdió el control de la unidad y salió del camino cerca de la comunidad de San Martín.

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Policía pierde la vida tras chocar
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      RIOVERDE.- Un elemento de la Guardia Civil de Rioverde perdió la vida, tras chocar a bordo de una patrulla, cerca de la comunidad de San Martín. 

      Los hechos ocurrieron en la carretera federal ´70 y entronque a la localidad referida, cuando un policía perdió el control del volante, chocó y salió del camino

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, pero se percataron que ya no tenía signos vitales. 

      Al sitio arribó personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo, el cual fue trasladado a la Semefo, donde se le realizó la necropsia de ley.

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