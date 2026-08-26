Vuelve al cine "Harry Potter y la piedra filosofal"

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Un cuarto de siglo después de que Harry Potter cruzara por primera vez las puertas de Hogwarts en el cine, los seguidores mexicanos de la saga podrán volver a ver el inicio de su historia en pantalla grande.

"Harry Potter y la piedra filosofal", la película que en 2001 presentó a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry, Hermione y Ron, respectivamente, regresará a salas de México a partir de este jueves 27 de agosto como parte de la celebración por sus 25 años.

El reestreno de la cinta dirigida por Chris Columbus tendrá funciones por tiempo limitado y llegará también a formatos especiales, además de estar acompañado por material adicional y una serie de coleccionables dirigidos a los seguidores de la franquicia.

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"Harry Potter y la piedra filosofal" estará nuevamente disponible en Cinépolis del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información anunciada por la cadena.

Además de las funciones convencionales, la película tendrá proyecciones en 4DX en complejos seleccionados, formato que incorpora movimiento en los asientos y distintos efectos sincronizados con lo que ocurre en pantalla.

Los boletos comenzaron a venderse desde el pasado 31 de julio a través de los canales de Cinépolis, por lo que los horarios y salas disponibles pueden consultarse directamente en la cartelera de cada complejo.

Como parte de esta edición por el aniversario, al terminar la película se proyectarán además 15 minutos de material exclusivo.

El inicio de la saga

Estrenada originalmente en noviembre de 2001, "Harry Potter y la piedra filosofal" fue la primera adaptación cinematográfica de los libros de J.K. Rowling y el comienzo de una franquicia que se extendería durante ocho películas.

La historia sigue a Harry, un niño de 11 años que, después de crecer con sus tíos sin conocer demasiado sobre sus padres, descubre que es mago y recibe una invitación para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Ahí conoce a Ron Weasley y Hermione Granger, aprende sobre el mundo al que pertenecieron sus padres y comienza a descubrir su propia historia y su vínculo con Lord Voldemort.

La cinta fue también el primer acercamiento del público a escenarios que se mantendrían durante el resto de la saga, como el Gran Comedor, el Callejón Diagon, el Expreso de Hogwarts y las cuatro casas de la escuela: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

De acuerdo con un análisis de la plataforma Preply, durante julio las búsquedas relacionadas con los libros de Harry Potter aumentaron 156% en México, mientras que las consultas vinculadas con las películas crecieron 122%.

A ello se suma la nueva adaptación televisiva de la historia que se encuentra en desarrollo, mientras las ocho películas originales continúan funcionando como punto de entrada para nuevas generaciones de espectadores.

Coleccionables por los 25 años

El aniversario también llegará fuera de la pantalla. Para acompañar el reestreno, Cinépolis preparó un boleto coleccionable inspirado en "Harry Potter y la piedra filosofal".

El diseño recupera dos momentos de la primera película: cuando Harry encuentra la varita que lo elige en Ollivanders y la llegada de los estudiantes a Hogwarts después de atravesar el lago.

En el reverso aparecen los escudos de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, además del nombre de la película presentado como un sello.

La cadena también lanzó una palomera coleccionable con forma de cuatro libros apilados, decorados con los colores y emblemas de las casas de Hogwarts. La tapa está inspirada en el Sombrero Seleccionador.

A estos productos se suman cuatro vasos coleccionables, cada uno relacionado con una de las casas de la escuela, como parte de la celebración por los 25 años de la película que llevó por primera vez Hogwarts a la pantalla grande.