Presume Sheinbaum alza en IED, PIB y precio del dólar

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En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró "buenas noticias" en materia económica y aseguró que hay menos inflación en comparación con el gobierno neoliberal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 26 agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que hay récord en inversión extranjera directa: "Tomando en cuenta el primer semestre de 2026, estamos hablando de 34 mil 968 millones de dólares".

También señaló el aumento del salario mínimo y acusó que en gobiernos pasados decían que si aumentaba "iba a haber inflación".

"Nunca los gobiernos del pasado pensaron en el pueblo, en las y los trabajadores. Y resulta que aumentó el salario mínimo de 2018 la fecha en 154% en términos reales, y nominales de dos mil 800 pesos mensuales a más de 9 mil 500 pesos mensuales.

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"Y tenemos récord en inversión extranjera directa; tenemos un peso sólido, fuerte y también no hay inflación, hay menos inflación incluso que en el periodo neoliberal", dijo. Añadió que "por primera vez en la historia" llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, lo que significa un incremento importante.

"Se acuerdan que decían que no iba a crecer el PIB, y yo les dije: en el segundo semestre nos va a ir mejor. Bueno, hay crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2026, todavía ni siquiera se toman los siguientes trimestres", agregó.

Indicó que el precio del peso frente al dólar se encuentra este día en 16.97: "Es hoy de las monedas más fuertes y sólidas de todo el mundo".

La mandataria Federal destacó los spots que grabó para rendir cuentas en su Segundo Informe de Gobierno.