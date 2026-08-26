"Chino" Huerta aterriza en CDMX; vivirá segunda etapa con Pumas
Destacó que tuvo acercamientos con otros clubes, pero siempre quiso volver a la institución auriazul
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Con "mucha ilusión", César Huerta aterrizó esta mañana de miércoles en la Ciudad de México para vivir su segunda etapa con los Pumas.
Regreso de César Huerta a Pumas en Ciudad de México
Tras un breve paso por el futbol del viejo continente, el "Chino" regresa "feliz" al equipo con el que vivió una de sus mejores etapas en su carrera.
"[Me siento] muy bien, contento y con muchas ganas. Pensando en Pumas, fue fácil la decisión de abandonar, por un tiempo, mi sueño; por todo lo que he pasado creo que fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil", declaró.
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A su llegada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el extremo mexicano aceptó que tuvo acercamientos de otros clubes, pero que jamás dudó en volver a la institución auriazul.
"Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas. Vengo sabiendo que tengo algo pendiente también acá", expresó.
Conversación con Esteban Solari antes del regreso
El mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 también compartió que conversó con el director técnico universitario antes de tomar la decisión definitiva de regresar con los felinos.
"Hablé con (Esteban) Solari, me mostró las ganas de querer contar conmigo. Yo le expresé que estaba haciendo todo lo posible por poder integrarme al grupo y a sumarle. Me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí", valoró.
Este mismo miércoles, el Chino Huerta realizará los exámenes médicos protocolarios, firmará su nuevo contrato con los Pumas y será presentado el día de mañana en las instalaciones de La Cantera.
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