Rescatan a indigente con severa infección
Fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada
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Un hombre de 41 años en situación de calle fue trasladado de urgencia a un hospital luego de presentar una infección severa en ambas piernas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, el auxilio se realizó tras un reporte recibido por el C4 Municipal en la esquina de la avenida Independencia y la calle 10 de Mayo.
Paramédicos del agrupamiento Tritones acudieron al lugar y valoraron al hombre, quien presentaba un cuadro infeccioso que no había recibido atención médica oportuna.
Después de estabilizarlo, fue trasladado al Hospital de Especialidades de Soledad de Graciano Sánchez para recibir atención especializada.
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