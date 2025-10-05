Mujer apresada por homicidio culposo

La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de una mujer persona relacionada con el delito de homicidio por culpa en agravio de otra, durante un accidente ocurrido en la Zona Media. En este hecho, una mujer perdió la vida, aparentemente a causa de las lesiones sufridas tras un atropellamiento en el bulevar Carlos Jonguitud Barrios, en Ciudad Fernández.

La Policía de Investigación cumplimentó la orden de aprehensión en la Zona Centro del municipio de Rioverde, y fue ingresada al centro penitenciario estatal de esta región.

En audiencia de continuación de vinculación a proceso, los litigadores de la FGE, aportaron datos de prueba y lograron que la Juez de control decretara la vinculación de Reyna “N”; además, la autoridad impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

También se fijaron dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual se podrán aportar mayores datos de prueba a este asunto.

