Mujer traía decenas de droga en V. de Zaragoza

Por Redacción

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer traía decenas de droga en V. de Zaragoza

Una supuesta vendedora de droga, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa de Zaragoza, en donde la sorprendieron con decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

Según información de la corporación, los agentes policiales realizaban un recorrido de seguridad por la zona centro del municipio, esto dentro de la Base de Operaciones Mixta, con la participación del Ejército Mexicano.

En determinado momento detectaron a una mujer que se conducía en forma sospechosa, por lo que determinaron interceptarla para su investigación.

Al ser entrevistada dijo llamarse Daniela de 26 años de edad, a quien en una revisión de rutina descubrieron que traía en su poder un total de 49 dosis de “cristal” y 16 bolsas con marihuana, por lo que se procedió a su detención. Por ahora se investiga si pertenece a algún grupo delictivo y fue remitida ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal por presunto delito contra la salud y lo que le resulten.

