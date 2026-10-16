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Aparatosa volcadura en puente de Circuito Potosí

El vehículo chocó contra la guarnición y terminó volcado en el carril derecho del puente.

Por Redacción

Octubre 16, 2026 10:27 a.m.
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Aparatosa volcadura en puente de Circuito Potosí
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      Una aparatosa volcadura de vehículo se registró esta madrugada en la cima del puente de Circuito Potosí y carretera Rioverde.

      El incidente se suscitó cerca de las 03:30 de la mañana, cuando el automóvil que era conducido sobre el Circuito con dirección al cruce con carretera a México.

      Al llegar a la cima del puente, el conductor perdió el control y chocó con la guarnición para terminar volcado en el carril derecho.

      Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportan lesionados.  

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