Aparatosa volcadura en puente de Circuito Potosí
El vehículo chocó contra la guarnición y terminó volcado en el carril derecho del puente.
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Una aparatosa volcadura de vehículo se registró esta madrugada en la cima del puente de Circuito Potosí y carretera Rioverde.
El incidente se suscitó cerca de las 03:30 de la mañana, cuando el automóvil que era conducido sobre el Circuito con dirección al cruce con carretera a México.
Al llegar a la cima del puente, el conductor perdió el control y chocó con la guarnición para terminar volcado en el carril derecho.
Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportan lesionados.
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