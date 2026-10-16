Aparatosa volcadura en puente de Circuito Potosí

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Una aparatosa volcadura de vehículo se registró esta madrugada en la cima del puente de Circuito Potosí y carretera Rioverde.

El incidente se suscitó cerca de las 03:30 de la mañana, cuando el automóvil que era conducido sobre el Circuito con dirección al cruce con carretera a México.

Al llegar a la cima del puente, el conductor perdió el control y chocó con la guarnición para terminar volcado en el carril derecho.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportan lesionados.

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