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Municipales detienen riña en el Centro Histórico

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Municipales detienen riña en el Centro Histórico
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      Oficiales de Guardia Municipal, en el Centro Histórico, brindaron auxilio a un joven que era agredido por otros tres individuos, logrando detener a dos de ellos en el lugar de los hechos y a un tercero en un inmueble cercano donde pretendía evadir la acción policial, cometiendo el delito de allanamiento.

      El hecho se registró durante la madrugada en las calles Independencia y Comonfort, donde los agentes municipales detectaron a varias personas en aparente riña por lo que se aproximaron para intervenir.

       En ese momento, tres individuos corrieron en diferentes direcciones dejando a un joven lesionado en la vía pública. Los agentes municipales logrando asegurar en el lugar a dos de ellos, quienes fueron señalados por la parte afectada de seguirlo y causarle lesiones.

      Ante lo manifestado por el afectado, se procedió con la detención de Marco Antonio "N" de 34 años y Jair "N" de 25 años señalados por el delito de lesiones.

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      En tanto, se dio seguimiento al tercer implicado, quien tratando de evadir la acción policial se introdujo en un inmueble ubicado en la calle de Ignacio Comonfort, donde el personal de vigilancia solicitó la intervención policial para denunciar la presencia del individuo.

      Al realizar el aseguramiento de Emmanuel "N" de 20 años, también fue identificado por el joven agredido, por lo que fue trasladado para su certificación médica al Centro de Internamiento Municipal junto a los otros dos detenidos.

      Finalmente los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar su situación legal.

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