Incendio consume cabina de tráiler en la Valles-Tampico

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CIUDAD VALLES. Un tráiler se incendió anoche en la carretera libre Valles-Tampico, al parecer por una falla mecánica. El fuego consumió por completo la cabina y dañó parte del remolque, sin que el conductor resultara lesionado.

El incidente ocurrió este jueves, poco después de las 20:00 horas, cuando un tractocamión Kenworth blanco, con caja cerrada, circulaba del ejido El Abra hacia la cabecera municipal de Ciudad Valles.

Al llegar al kilómetro 5 de la carretera federal 70, entre el acceso a la cementera y el Libramiento Oriente, comenzaron a salir llamas del área del motor. El chofer detuvo la unidad en medio de la vialidad y descendió de inmediato.

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El conductor intentó apagar el fuego con agua que llevaba en el vehículo, pero no consiguió contenerlo. En pocos minutos, las llamas se extendieron por la cabina y alcanzaron parte del remolque.

Bomberos y elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y realizaron maniobras hasta controlar el incendio, que dejó cuantiosos daños materiales.

Durante la atención de la emergencia fue necesario cerrar temporalmente ese tramo carretero. La posible falla mecánica se mantiene como una causa preliminar del siniestro.