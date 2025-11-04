Par de infractores acaban tras las rejas

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto allanamiento y a otro por presuntos daños a la propiedad, Las acciones se realizaron de forma aislada en las colonias Genaro Vázquez y Francisco Sarabia.

En un domicilio de la calle Revolución, en la colonia Genaro Vázquez, agentes municipales se presentaron para atender un auxilio. En el lugar, la propietaria de una vivienda solicitó el apoyo de la autoridad para ingresar al inmueble, ya que en su interior se encontraba un sujeto que había entrado sin su consentimiento, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. Una vez dentro de la propiedad, los oficiales tuvieron contacto con quien se identificó como Miguel “N” de 47 años.

Por otra parte, guardias municipales se presentaron en un motel de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Francisco Sarabia, donde personal del establecimiento señaló a un sujeto por ingresar a una habitación y causar daños a diversos objetos, además de negarse a pagar. El individuo fue localizado en el cuarto mencionado, y luego de dialogar con él, dijo llamarse Rafael “N” de 39 años. La parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.