Par de repartidores resultan heridos en accidentes viales
Uno fue arrollado en la avenida Pedro Moreno y otro más a un costado del parque de Morales
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En distintos casos, dos repartidores de comida resultaron lesionados al ser arrollados por vehículos, uno en la avenida Pedro Moreno y otro a un costado del parque de Morales, por lo que tuvieron que ser hospitalizados de emergencia.
El primer percance tuvo lugar cerca de las 16:30 horas de este martes, inicialmente un repartidor de Rappi, circulaba por la avenida Pedro Moreno en dirección del centro hacia las vías.
Sin embargo, al llegar a la calle de Aquiles Serdán, repentinamente se le atravesó una camioneta Chevrolet repartidora de gas, la cual no le cedió el paso y de esta forma se impactó contra la misma sin que pudiera detenerse a tiempo.
A causa de la colisión el motociclista se proyectó al piso causándose algunas lesiones y más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, que le prestaron los primeros auxilios para trasladarlo a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.
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El otro afectado fue un repartidor de la aplicación Uber Eats, el cual cerca de las cinco y media de la tarde fue arrollado cuando se desplazaba en la Avenida de los Pintores, casi esquina con el Deportivo Potosino.
El repartidor presentó fuertes lesiones y también fue atendido por socorristas y trasladado a un hospital, en este caso se ignora sobre el vehículo que lo embistió.
Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento de los dos accidentes, en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños y lesiones para que el caso no pasara a mayores.
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