Pareja resulta herida en volcadura de camioneta

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CIUDAD VALLES.- Una pareja resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba volcó en el bulevar Lázaro Cárdenas.El percance sucedió este viernes alrededor de las 18:40 horas, a la altura del puente Río Valles I, al poniente de la ciudad.

Un hombre, avecindado en Ciudad Madero, Tamaulipas, manejaba una camioneta SUV marca BMW, modelo reciente, y viajaba de Rioverde a su lugar de residencia.

Sin embargo, al bajar del puente Cascabel —al inicio de la zona urbana—, supuestamente pasó por un bache; por esa razón perdió el control del volante, cruzó el camellón central y después su unidad volcó, quedando en el carril contrario con las llantas hacia arriba, junto al barandal de contención del puente.

La mujer que viajaba como acompañante, identificada como Arely, de 36 años de edad, sufrió lesiones en el cuello y la espalda, motivo por el cual tuvo que ser auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes la trasladaron a un sanatorio particular.

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También arribaron al lugar elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos y policías de la Guardia Civil Estatal, así como de la Policía Municipal. Estos últimos se encargaron de coordinar las labores para el retiro de la unidad accidentada.