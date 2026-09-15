Capturan a presunto feminicida buscado en Zacatecas

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CIUDAD VALLES.- Policías investigadores capturaron en Ciudad Valles, a un presunto feminicida que era buscado por las autoridades de Zacatecas.

Se trata de Víctor "N", quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo.

Los agentes investigadores ubicaron al señalado en Ciudad Valles, donde cumplimentaron el mandato judicial correspondiente y procedieron a su aseguramiento, conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, la Fiscalía de San Luis Potosí llevó a cabo las diligencias necesarias para formalizar la entrega y recepción de Víctor "N" a sus homólogos de Zacatecas, quienes continuarán con el procedimiento legal correspondiente y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

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