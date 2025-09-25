Trailero muere prensado en fuerte accidente

Matehuala.- El chofer de un tráiler perdió la vida el miércoles por la mañana en un choque entre otro tráiler en el kilómetro 165 de la carretera 57, al lugar acudieron corporaciones policiacas y elementos de Cruz Roja, así como de bomberos de Matehuala para brindar los primeros auxilios.

Los hechos se presentaron la mañana del pasado miércoles en la carretera 57 en el kilómetro 165 a la altura de la comunidad de Pastoriza, donde dos tráileres se impactaron, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a través de los números de emergencia, al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas, Bomberos de Matehuala y Cruz Roja de Matehuala para brindar los primeros auxilios.

Debido al accidente una persona del sexo masculino, que era el chofer de un tráiler perdió la vida al quedar prensado en el vehículo, por lo que los elementos de Bomberos de Matehuala, trabajaron en hacer labores de recuperación del cuerpo, al lugar también acudieron peritos del Ministerio Público, y una vez que fue recuperado el cuerpo se le entregó a las autoridades para que hicieran los exámenes de ley.

Debido al fuerte accidente se tuvo que cerrar la carretera, provocando un fuerte tráfico vehicular que duró varias horas. En lo que llevaban a cabo las investigaciones las autoridades además de mover el tráiler que quedó tirado en la carretera.

