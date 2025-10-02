logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por delitos contra la salud aprehendido

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Por delitos contra la salud aprehendido

Por el probable delito que la ley tipifica como contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Israel “N” en el municipio de Rioverde.

El imputado había sido asegurado por elementos preventivos en posesión de una probable sustancia ilegal; sin embargo, en audiencia obtuvo su libertad bajo caución, siendo informado que agentes del Ministerio Público continuarían con las investigaciones pertinentes.

Por ello, personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al identificar que incumplió las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, realizó las acciones legales correspondientes para obtener la orden de aprehensión de un Juez de control, la cual fue otorgada. Su aseguramiento se llevó a cabo por parte de elementos de la PDI en la colonia La Ilusión, del municipio de Rioverde, donde fue informado del mandato judicial que obra en su contra, así como de los derechos que le asisten.

En las próximas horas, los litigadores de la FGESLP presentarán datos de prueba para formular la respectiva imputación en la audiencia inicial. Mientras tanto, permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por homicidio pasarán su proceso en prisión
Por homicidio pasarán su proceso en prisión

Por homicidio pasarán su proceso en prisión

SLP

Redacción

Capturan a hombre por robo a comercio
Capturan a hombre por robo a comercio

Capturan a hombre por robo a comercio

SLP

Redacción

El sujeto rompió el cristal de una tienda OXXO ubicada en calle Insurgentes

Tres hombres detenidos por portación de arma prohibida
Tres hombres detenidos por portación de arma prohibida

Tres hombres detenidos por portación de arma prohibida

SLP

Redacción

Chocan vehículo y camioneta, deja daños materiales
Chocan vehículo y camioneta, deja daños materiales

Chocan vehículo y camioneta, deja daños materiales

SLP

Redacción

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas