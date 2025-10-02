Por delitos contra la salud aprehendido

Por el probable delito que la ley tipifica como contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Israel “N” en el municipio de Rioverde.

El imputado había sido asegurado por elementos preventivos en posesión de una probable sustancia ilegal; sin embargo, en audiencia obtuvo su libertad bajo caución, siendo informado que agentes del Ministerio Público continuarían con las investigaciones pertinentes.

Por ello, personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al identificar que incumplió las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, realizó las acciones legales correspondientes para obtener la orden de aprehensión de un Juez de control, la cual fue otorgada. Su aseguramiento se llevó a cabo por parte de elementos de la PDI en la colonia La Ilusión, del municipio de Rioverde, donde fue informado del mandato judicial que obra en su contra, así como de los derechos que le asisten.

En las próximas horas, los litigadores de la FGESLP presentarán datos de prueba para formular la respectiva imputación en la audiencia inicial. Mientras tanto, permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí