Por distintos delitos, arresta la estatal a 37 infractores
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En operativos permanentes de vigilancia y prevención, en las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 37 personas por su probable participación en diversos delitos.
Durante estas acciones fueron aseguradas 136 dosis de una sustancia con características similares al "cristal", 94 gramos de marihuana y nueve dosis de cocaína.
Asimismo, fueron recuperados dos vehículos que contaban con reporte de robo, mismos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes y que sean regresados a sus legítimos propietarios.
Entre las detenciones sobresalen los delitos de robo, violencia familiar e ilícitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas.
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Por otro lado, la corporación informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, dio seguimiento al proyecto de la construcción de un gimnasio en las instalaciones del C5i2 como parte de la infraestructura destinada a fortalecer la preparación física de los cuerpos de seguridad, principalmente a elementos de la Guardia Civil Estatal.
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