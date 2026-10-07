Por distintos delitos, arresta la estatal a 37 infractores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En operativos permanentes de vigilancia y prevención, en las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 37 personas por su probable participación en diversos delitos.

Durante estas acciones fueron aseguradas 136 dosis de una sustancia con características similares al "cristal", 94 gramos de marihuana y nueve dosis de cocaína.

Asimismo, fueron recuperados dos vehículos que contaban con reporte de robo, mismos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes y que sean regresados a sus legítimos propietarios.

Entre las detenciones sobresalen los delitos de robo, violencia familiar e ilícitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, la corporación informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, dio seguimiento al proyecto de la construcción de un gimnasio en las instalaciones del C5i2 como parte de la infraestructura destinada a fortalecer la preparación física de los cuerpos de seguridad, principalmente a elementos de la Guardia Civil Estatal.