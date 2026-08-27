Por diversos delitos, arrestan a tres en S.G.S.

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En distintos hechos, agentes de la Guardia Civil de Soledad realizaron la detención de tres hombres por su presunta participación en el delito de portación de arma prohibida y el delito contra servidores públicos en sus funciones.

La primera intervención se dio en la colonia Benito Juárez, donde fue detenido Rufino "N", de 42 años, luego de ser detectado ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y asegurarle un cuchillo en una inspección preventiva. Se le informó que sería puesto a disposición por el delito de portación de arma prohibida.

Por otra parte, en avenida Constitución en la misma colonia Benito Juárez fueron detenidos Jonathan "N", de 26 años, y Ventura "N", de 54 años, luego de que presuntamente ambos agredieran físicamente a una oficial durante una intervención por una falta administrativa al ser detectados inhalando estupefacientes en la vía pública.

Todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se dará seguimiento a cada asunto.

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