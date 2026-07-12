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Seguridad

Por golpear a sus familiares, dos hombres son arrestados

Por Redacción

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Por golpear a sus familiares, dos hombres son arrestados
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      En distintos hechos, agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de dos hombres por su presunta participación en el delito de violencia familiar.

      Los detenidos son Martín "N", de 32 años de edad, apresado en la colonia 21 de Marzo, y de Juan "N", de 33 años, en el fraccionamiento Quintas de la Hacienda.

      En la primer intervención, los oficiales atendieron un reporte en la colonia 21 de Marzo, donde una mujer señaló a su expareja, identificada como Martín "N", de haberla agredido físicamente, por lo que solicitó la intervención de la autoridad y expresó su deseo de proceder legalmente.

      Después, agentes municipales acudieron a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Quintas de la Hacienda por un reporte de violencia familiar. En el lugar, el afectado señaló a su hijo, identificado como Juan "N", de presuntamente haberlo agredido durante una discusión. Tras autorizar el ingreso de los oficiales al domicilio, la víctima solicitó que se precedería legalmente en su contra.

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      Tras conocer la voluntad de las victimas de continuar con el proceso correspondiente, los oficiales informaron a Martín "N" y Juan "N" que quedarían detenidos por su presunta  participación en el delito de violencia familiar, para posteriormente ser puestos a disposición de la FGE.

      iscalía General del Estado.

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