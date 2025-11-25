Por golpear a sus mujeres, acaban tras las rejas

En atención que se brinda a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres por presunta violencia familiar en distintas colonias, uno de ellos incumplió con un mandato judicial.

Los oficiales se presentaron en un domicilio de la calle Aurora, en la colonia Arboledas de Oriente, donde una mujer señaló a su hijo de golpearla con un objeto de madera, pidiendo proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado, quien se identificó como José “N” de 21 años.

Miguel “N” de 23 años fue arrestado en la calle Circuito San Rafael, de la colonia La Virgen, donde lo reportó su expareja por agresiones físicas y psicológicas, además de violar una orden judicial en su contra de no acercarse a ella.

En la calle Mizpa, de la colonia San Francisco de Asís, policías soledenses atendieron un auxilio en el que una mujer indicó que su pareja la violentó, teniendo contacto con el sujeto quien dijo llamarse Juan “N” de 50 años, señalando la parte afectada que era su deseo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle Los Agaves, en la colonia del mismo nombre, se brindó atención a un reporte en el que una fémina señaló que su pareja la agredió físicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente, ubicando al reportado en el lugar, y luego de entrevistarlo se identificó como Edgar “N” de 20 años.

A los cuatro se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.