¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Por intento de feminicidio, le dan 11 años de prisión

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
TAMPAMOLÓN.- Un juez le dictó 11 años de prisión a un hombre que intentó quitarle la vida a una mujer en Tampamolón.

La Delegación Quinta, con sede en Tancanhuitz, de la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Brayan “N”, al ser declarado responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos derivan de la denuncia presentada por la afectada, quien refirió haber sido agredida con un arma blanca en diversas partes del cuerpo por el señalado, al interior de un domicilio en Tampamolón Corona.

El acusado fue detenido por la Policía de Investigación y recorrió las etapas del proceso penal; durante la audiencia intermedia, y mediante la aplicación del procedimiento abreviado, agentes del Ministerio Público expusieron ante un Juez, los datos de prueba que acreditaron la responsabilidad del imputado.

Tras analizar lo presentado, la autoridad judicial dictó la sentencia correspondiente.

Ante ello, la autoridad judicial impuso a Brayan “N” una pena de más de 11 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

